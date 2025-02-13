Stat: Pendik
Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Lütfü Aydın, Baykal Tuna
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Kitsiou, Murat Akça (Dk. 90+1 Berkay Sülüngöz), Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Mete Kaan Demir (Dk. 86 Topalli), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Saiz), Del Valle (Dk. 90+1 Denic), Mustafa Pektemek
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Fethi Özer, Oulare (Dk. 75 Ali Ülgen), Onur Ulaş, Enes Alıç (Dk. 75 Hasani), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 89 İshak Karaoğul), Berk Yıldız, Liço (Dk. 82 Balbudia), Jefferson, Mukairu, Aleksic
Gol: Dk. 16 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Enes Alıç, Dk. 45+2 Mukairu, Dk. 66 Oulare, Dk. 68 Fethi Özer (Geosis Boluspor), Dk. 69. Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, konuk ettiği Geosis Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 68. dakikasında Pendiksporlu futbolcu Sequeira, penaltı atışından yararlanamadı.
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Boluspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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