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Pendikspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Pendikspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Pendikspor, kötü gidişe son vermek için mücadele edecek.

Pendikspor, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
20.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:09
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Pendikspor, Çaykur Rizespor karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Bu sezon oynadığı müsabakalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

Ligin kalan bölümünde çıktığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Çaykur Rizespor ise 22 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Pendikspor'da sakatlıkları bulunan Abdoulay Diaby, Görkem Bitin ve Emeka Eze, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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