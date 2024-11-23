Pendikspor'dan Hakemlere Tepki - Son Dakika
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Spor

Pendikspor'dan Hakemlere Tepki

Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor, 13 maçta penaltı verilmeme durumuna karşı haklarını savunacak.

23.11.2024 20:33
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, sezon başından beri oynadıkları 13 maçta kendilerine penaltı kararı verilmediğini belirterek, hakem hatalarına karşı haklarını savunmak için sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya hesabından 'Adalet nerede?' etiketiyle yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"3. hafta Adanaspor maçında verilmeyen net iki penaltı! 4. hafta Iğdır FK karşılaşmasında aleyhimize verilen komik penaltı kararı! 13. hafta Ümraniyespor maçında lehimize bir kez daha verilmeyen penaltı kararı! Sezon başından beri oynanan 13 maçta lehimize hiçbir pozisyonda verilmeyen penaltılar! Sistematik olarak emeklerimizi hiçe sayan hakem kararları karşısında taraftarlarımızın ve camiamızın haklarını savunmak için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız!" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor'dan Hakemlere Tepki - Son Dakika

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