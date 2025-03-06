Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika
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Spor

Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Yendi

Taylan Temel, oyuncularının güçlü ataklarla zaferi elde ettiğini ve durak topları iyi kullandığını belirtti.

06.03.2025 17:08
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- Taylan Temel: "Oyuncularım güçlü ataklarla sonuca gitmeye çalıştı"

ANKARA - Pendikspor Teknik Sorumlusu Taylan Temel, 4-2'lik skorla kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasının ardından, "Oyuncularım güçlü ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Duran topları da bugün çok iyi kullandık. Sonuçtan mutluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor, Ankara'da Erzurumspor FK ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Taylan Temel, "Maça rakibimiz daha hızlı başladı. Çok çabuk da skor elde ettiler. Oyuncularım bir refleks gösterip oyuna tutundu. Tehlikeli bir atakta Mustafa arkadaşımız kırmızı kart gördü. Kart da penaltıyla sonuçlandı. Gol atınca onların motivasyonu da bizim lehimize geçti. Oyuncularım güçlü ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Duran topları da bugün çok iyi kullandık. Sonuçtan mutluyuz. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Onlar da çok iyi mücadele ettiler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pendikspor, Erzurumspor'u 4-2 Yendi - Son Dakika

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