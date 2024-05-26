Pendikspor, Gaziantep FK karşısında geride

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Pendikspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel, rakibinin müdahalesiyle mutlak gol pozisyonunu kaçırdı.
13. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine yapılan ortaya röveşata vuran Umut Nayir'in şutu auta gitti.
30. dakikada Endri Çekici'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla dışarıya gitti.
33. dakikada sol kanatta topla buluşan Max Gradel, arka direğe pasını attı. Arka direkte gelişine topa vuran Ogün Özçiçek topu filelere gönderdi. 0-1
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Çekiçi, Midtsjo, Lusamba, Kappel, Thiam, Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Umut Mert Toy, Berkay Sülüngöz, Serkan Asan, Halil Akbunar, Melih Güney, Erdem Çalık, Ahmet Mert Koşar, Efe Sayhan, Erencan Yardımcı
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gaziantep FK: Nita, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek, Nkoulou, Maxim, Markovic, Gradel, Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Kızıldağ, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic, Monteiro, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu, Badji, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Ogün Özçiçek (dk. 33) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Murat Akça, Endri Çekici, Lusamba (Pendikspor) - İSTANBUL
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