Pendikspor, Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında Barış Alıcı sağ tarafta aldığı topu bekletmeden içeriye ortaladı. Ryan Mendes'in arka direkte altıpas içinden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ardından VAR uyarısıyla Oğulcan Çağlayan'ın pası sonrası Barış Alıcı'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

27. dakikada Pendikspor savunmasının hatasında Muharrem Cinan ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Muharrem'in dışa doğru aktardığı pasa ceza sahası içi sağ çaprazından Barış Alıcı'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

37. dakikada Pendikspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Pedrinho sağ taraftan bekletmeden ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpasın içinde Ryan Mendes'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada savunma arkasına hareketlenen Vukovic aldığı pasla kaleciyle karşıya kaldığı, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Ömer Faruk Turtay monitöre gelerek pozisyonu izledi ve pozisyonun başlangıcında Oğulcan Çağlayan'ın rakibine faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti.

66. dakikada Mesut Özdemir'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Erdem Özgenç ceza sahası içi sağ tarafında aldığı pası Eze'ye aktardı. Eze'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

86. dakikada kaleci Gökhan'ın kale vuruşunda Markao topu kafayla arkaya aşırdı. Ryan Mendes, topla beraber hareketlenerek ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kürşathan Akın, Abdülhamit Söyler

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Erdem Çalık dk. 90), Murat Akça, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Kappel (Muhammet Enes Erdem dk. 70), Bekir Karadeniz (Hasan Kılıç dk. 46), Gökcan Kaya, Burak Süleyman (Sandro Lima dk. 46), Eze

Yedekler: Burak Öğür, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Hakan Yeşil, Samet Asatekin, Enes Keskin

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Mehmet Yılmaz dk. 88), Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Cihat Çelik dk. 81), Barış Alıcı (Beridze dk. 72), Caktas (Burak Öksüz dk. 72), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Markao dk. 72)

Yedekler: Harun Tekin, Yunus Emre Gedik, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Ahmet Sagat

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Emeka Eze (dk. 66) (Pendikspor), Ryan Mendes (dk. 37 ve 86) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Oğulcan Çağlayan, Appindangoye, Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - İSTANBUL