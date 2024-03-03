Pendikspor, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hadebe'nin altıpas çizgisi önüne indirdiği topa Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
68. dakikada ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Thiam'ın içeri çevirdiği topta arka direkte Erencan Yardımcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
73. dakikada Hadele'nin pasında rakip ceza alanı sol tarafında topla buluşan Ethemi, ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
80. dakikada ceza yayı sağ tarafında N'Zonzi'nin pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao, rakibini geçip karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın müdahalesi sonrası kendisine çarpan top auta çıktı.
85. dakikada Diaby'nin sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinden Umut Nayir'in göğsüyle indirdiği topa Erencan Yardımcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Sequeira'nın kaptırdığı topta araya giren Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girip attığı pasta Sambou'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Lusamba (Erencan Yardımcı dk. 61), N'Diaye, Midtsjö (Gökcan Kaya dk. 72), Thiam (Eze dk. 83), Halil Akbunar (Diaby dk. 61), Umut Nayir
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Çekiçi, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Serken Asan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Ahmet Oğuz dk. 76), Damjanovic, Hadele, Guilherme, N'Zonzi, Prip (Ethemi dk. 63), Soner Dikmen (Kahraman Demirtaş dk. 87), Oğulcan Ülgün (Yunus Mallı dk. 87), Ndao, Çikalleshi (Sambou dk. 63)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Cicaldau, Muhammet Demir, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Goller: Cikalleshi (dk. 12 pen.), Ethemi (dk. 73) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Rassoul, Midtsjö, Sequeira, Diaby, Alpaslan Öztürk (Pendikspor), Cikalleshi, Slowik, Hadebe, Sambou, Ethemi (Konyaspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Pendikspor, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde 100 deve çeşitli illerden katıldı. Güreşler sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Deve sahipleri, atalarından gelen geleneği yaşatmak için bir araya geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları' sona erdi. Yarışlara 17 ilden 310 sporcu katıldı ve toplamda 72 sporcu ödül aldı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 17. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u 86-78 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 42-34 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında üstün oyun sergileyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 86-78 galip ayrıldı.
Ankara'da düzenlenen Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda birbirinden başarılı sporcular kategorilerinde birincilik elde etti. Büyükler kategorisinde Fatma Nur Ataman, Neslihan Başaran, Faik Gökay Güler, Onur Deniz, Ümit Abatay, Nihat Baş, Erman Baş, Mustafa Kaya, Arif Akdemir, Görkem Ünsal, Furkan Yılmaz, Muhammet Enis Güvenç, Ali Tolgahan Koçak, Öner Atalay, Burak Gençoğlu ve Berk Osman Karagöz birincilikleri kazandı. Gençler kategorisinde ise Şule Sena Çidem, Sedat Güngörür, Alp Bora Yazbahar, Bilge Kaan Alkan, Mevlüt Eren, Enes Yiğit Terzi ve Baran Bersan Bora birinciliklerini elde etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilen 300 deve arenaya çıktı. Binlerce vatandaşın ilgiyle izlediği renkli güreşlerin sonunda kazanan develerin sahiplerine kupa verildi. Festivale çeşitli siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı.
TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, alacakları puanlarla ligde kalmak istediklerini belirtti. Ömerovic, rakiplerini analiz ettiklerini ve önümüzdeki maçlardan puanlar almayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, takımın irade gücüne vurgu yaparak, hatalar olabileceğini ancak hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade etti.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaray taraftarları, Tüpraş Stadyumu'na götürülürken, Beşiktaş taraftarlarıyla aralarında sözlü atışmalar yaşandı. Polis, iki takım taraftarlarının karşılaşmasını engellemek için barikatlarla güvenlik kordonu oluşturdu. Olayların büyümesini engellemek için çevik kuvvet ve TOMA aracı devreye girdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da düzenlenen 'Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor' programı kapsamında genç kayakçılarla bir araya geldi. Proje, gençlerin fiziksel, psikososyal ve kişilik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?