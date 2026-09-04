Pendikspor, Menemen FK'dan Baran Demiroğlu'nu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, geçtiğimiz sezon Menemen FK forması giyen Baran Demiroğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp, genç futbolcuya yeni dönemde başarılar dileyerek transferi duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, son olarak Menemen FK forması giyen Baran Demiroğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapaılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Baran Demiroğlu. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Baran Demiroğlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor; kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: İHA
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