Pendikspor, Mete Kaan Demir'i Kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir'in bonservisini kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'dan Mete Kaan Demir'in bonservisinin sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.
Mete Kaan Demir, sezon başında bonservisinin kiralandığı Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde 1 gol kaydetti.
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