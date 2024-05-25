Pendikspor Süper Lig\'den düşen üçüncü takım oldu

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Trendyol Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Yılport Samsunspor'u 3-1 mağlup etmesiyle Pendikspor ligden düştü.

Karagümrük bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Bir maçı eksik MKE Ankaragücü de 40 puana sahip. 37 puanı bulunan Pendikspor yarın oynayacağı Gaziantep FK maçını kazanıp 40 puana ulaşsa dahi üçlü averajda Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün gerisinde kaldığı için ligden düşmesi son maçı öncesinde kesinleşti.

Daha önce Süper Lig'den düşmesi kesinleşen takımlar İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu.