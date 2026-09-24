Pendikspor, taç atışları için Liverpool'da görev yapmış Gronnemark'tan eğitim alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendikspor, taç atışları için Liverpool'da görev yapmış Gronnemark'tan eğitim alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli maç arası Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, taç atışları konusunda eğitim alacak. Danimarkalı taç antrenörü Thomas Gronnemark, futbolculara ve teknik ekibe hücum-savunma yönleri üzerine özel eğitim verecek.

Taç atışları konusunda uzman antrenör Thomas Gronnemark, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a Bolu kampında eğitim verecek.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, taç atışları konusunda eğitim alacak.

Danimarkalı dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, kampta futbolculara ve teknik ekibe, taç atışlarının hücum ve savunma yönleri üzerine özel eğitimler verecek. Pendikspor, Gronnemark'ın katılımıyla bu alandaki çalışmalarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Thomas Gronnemark, Avrupa ve dünya futbolunun birçok önemli kulübüne danışmanlık veriyor. Kariyerinde 2018-2023 yılları arasında Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da taç atışı antrenörü olarak görev yapan Gronnemark, 2025-2026 sezonunda da Mikel Arteta ile birlikte Arsenal'de çalıştı.

Kaynak: İHA
PendiksporLiverpoolTrendyolBoluSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:25:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Pendikspor, taç atışları için Liverpool'da görev yapmış Gronnemark'tan eğitim alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei