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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: 'Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz' - Son Dakika
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: 'Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz'

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, geriden gelerek 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Zorlu karşılaşmada 2-0 geriye düşen Pendikspor, hızlı bir şekilde 2 gol atarak deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. Vieira, oyuncularını tebrik ederek, bir gol daha bulup öne geçebileceklerini belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: \'Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz\'
05.01.2024 - 21:28,  Güncelleme: 21:30
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- Ivo Vieira: "Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz"

GAZİANTEP - Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmada 2-0 geriye düşen Pendikspor, 5 dakikada içerisinde bulduğu 2 golle zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, geriden gelerek deplasmanda önemli bir puan kazandıklarını söyleyerek, "Bugün zor bir maç oynadık. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Beklemediğimiz 2 gol yedik. Tabi bu bizi mutsuz etti. Oyuncularım maçı bırakmadılar. Devam ettiler ve iyi mücadele ettik. İki gol bulup 1 puan aldık. Belki bir gol daha bulup öne geçebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: 'Geriden gelerek 1 puan aldığımız için mutluyuz' - Son Dakika
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