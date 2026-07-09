Pendikspor\'un Yeni Teknik Direktörü Umut Eskiköy

Pendikspor'da teknik direktörlük görevine kulübün eski kaptanlarından Umut Eskiköy getirildi.

Pendikspor Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörünün Umut Eskiköy olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, yıllarca Pendikspor formasını başarıyla giyen ve takım kaptanlığı görevini üstlenen Eskiköy'ün teknik direktör olarak göreve başladığı bildirildi. - İSTANBUL