Pendikspor ve Bandırmaspor Beraberlik Yaşadı
Trendyol 1. Lig' de Pendikspor ve Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. Goller Badji ve Abifade'den geldi.
Stat: Pendik
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mehmet Pekmezci, Haydar Avcı
Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk. 84 Manga), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 63 Susak), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Yekta Sönmez (Dk. 71 Görkem Bitin), Abifade, Thuram (Dk. 84 Emrah Başsan)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu (Dk. 76 Enes Aydın), Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Liço, Emirhan Ayhan (Dk. 32 Seck), Mulumba (Dk. 46 Kerem Dönertaş), Muhammed Gümüşkaya, Badji (Dk. 66 Kehinde), Bruno
Goller: Dk. 8 Badji (Bandırmaspor), Dk. 22 Abifade (Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Bekir Karadeniz, Dk. 56 Mesut Özdemir (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 52 Kerem Dönertaş, Dk. 65 Burak Bekaroğlu, Dk. 81 Seck (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı.
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