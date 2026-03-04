Pereira: "Birinci yarı utanç vericiydi" - Son Dakika
Pereira: "Birinci yarı utanç vericiydi"

04.03.2026 00:39
Alanyaspor'un teknik direktörü Pereira, Galatasaray maçında ilk yarıyı kabus olarak nitelendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Galatasaray'a evinde 2-1 yenilen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, ""Bu şekilde bir şeyler başarmanız imkansız. Benim için açıkçası birinci yarı bir kabus gibiydi." dedi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıdaki oyunun kendileri için utanç verici olduğunu söyledi.

Sahada ruh, arzu ve savaşçı oyuncuların olmadığını dile getiren Pereira, "Bu şekilde bir şeyler başarmanız imkansız. Benim için açıkçası birinci yarı bir kabus gibiydi. Tabii ki sorumluluk benim. Çünkü hem oynayacak oyuncuları hem de taktiği ben seçiyorum." diye konuştu.

İyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini aktaran Pereira, "Son şampiyon ve grupta da liderler. Bu takıma karşı gol yiyebilir, mağlup olabilirsiniz ama asla pes edemezsiniz. Belki yanlış koşuyor olabilirsiniz ama koşmak zorundasınız. Koşuyu bırakmak, bu şekilde pes etmek aslında mağlubiyetin de ilk adımıdır." ifadelerini kullandı.

Devre arasında ilk yarıdaki oyunu kesinlikle kabul etmediğini oyuncularına anlattığını dile getiren Pereira, şunları kaydetti:

"Birinci yarı yaptığımız şeyler beni ve ekibimi kesinlikle yansıtmıyor. Çünkü sahada hiç hırs yoktu. İkinci yarı biraz daha farklı bir görüntü sergiledik. Golü attık. Bir tane daha gol atabilirdik. 1-2 gol de yiyebilirdik ama sonuç olarak sahada bir ruh vardı. Herkes koşuyordu. Kötü koşular olsa bile koşuyordu ve pes etmiyordu. Zaten Galatasaray da son dakikalarda birazcık zaman geçirmeye başladı. Çünkü geldiğimizi hissettiler. İkinci yarı daha iyiydik. İlk yarı ve ikinci yarı tamamen gece gündüz gibiydi."

Her maçta savaşmaları gerektiğinin altını çizen Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir savaşta ölürsünüz ya da öldürürsünüz. Bazen ölürsünüz ama mücadele etmeden, mücadele olmadan ölemezsiniz. Ben öleceksem her şeyimi vererek ölmeliyim. Pes etmeyi asla kabul edemem. O yüzden birinci yarı bugün bizim için utanç vericiydi. Benim için zor bir gün. İkinci yarı daha iyiydik ama şimdi maalesef kupada devam edip etmeyeceğimizi görmek için diğer sonuçlara, diğer gruplardaki maçlara bakmamız gerekiyor. Son olarak da unutmayın, grubumuzda Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve biz vardık. Bu grubu görenler bize aslında şans vermediler ama bugün son maçta lider olma umuduyla çıktık ve bu gruptan hala çıkma ihtimalimiz var."

Pereira, Galatasaray'a verilen penaltı ile ilgili soruya ise Alanyaspor'a karşı son zamanlarda kolay penaltı çalındığını öne sürerek, bunun da kendilerini mağlubiyete yaklaştırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor

