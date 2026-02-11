Petkim, Peristeri'ye Yenildi

Salon: ENKA
Hakemler: Zdenko Tomasovic (Slovakya), Ivor Matejek (Çekya), Lukasz Jankowski (Polonya)
Aliağa Petkimspor: Whittaker 15, Efianayi 16, Blumbergs 4, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 14, Boran Güler 2, Franke 13, Troy Selim Şav 3, Floyd 9
Peristeri: Nichols 21, Torre 7, Tubbergen 9, Kaklamanakis 13, Jankovic 1, Payne 7, Ittounas 5, Thomakos, Harris 12, Papadakis 3, Carius 9
???????1.? ?Periyot: 21-9
Devre: 43-37
3.? ?Periyot: 65-61
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu altıncı ve son maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 87-85 yenildi.
Bu sonuçla N Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Aliağa Petkimspor, çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantilemişti.
