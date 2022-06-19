Petkimspor'da yerliler tamam - Son Dakika
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Petkimspor'da yerliler tamam

19.06.2022 13:27
Petkimspor'da yerliler tamam

ING Basketbol Ligi'nde transferde kadrosunu çok büyük oranda değiştirmeyi seçerek hızlı hamleler yapan Aliağa Petkimspor, yerlileri tamamladı.

ING Basketbol Ligi'nde transferde kadrosunu çok büyük oranda değiştirmeyi seçerek hızlı hamleler yapan Aliağa Petkimspor, yerlileri tamamladı. İç transferde Nusret Yıldırım'ı takımda tutup, Gaziantep Basketbol'dan İsmail Cem Ulusoy, Galatasaray'dan Ege Arar, Balıkesir BŞB'den Ömercan Engin ve Türk Telekom'dan Dorukhan Engindeniz'i alan Petkim, genç takımından Gökay Hacıoğlu ve geçen sezon kiralık gönderdiği Yiğit Karalar'ı da A takıma aldı. Petkimspor'un geçen sezonki kadrosundan pivot Murat Kozan ise Türkiye Basketbol Ligi'nde iddialı bir kadro kuran ligin yeni ekibi Çağdaş Bodrum'la anlaştı.


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Kaynak: DHA

Nusret Yıldırım, basketbol, Karalar, Petkim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'da yerliler tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor'da yerliler tamam - Son Dakika
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