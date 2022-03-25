Petkimspor'dan dev adım - Son Dakika
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Petkimspor'dan dev adım

25.03.2022 10:05
Petkimspor'dan dev adım

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri dibe demir atan Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden sonra en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u da 109-87 yenip bu sezon ilk kez 2'de 2 yaparken kurtuluş ateşini yaktı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri dibe demir atan Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nden sonra en yakın rakibi HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u da 109-87 yenip bu sezon ilk kez 2'de 2 yaparken kurtuluş ateşini yaktı. Ligde 24 maçta 5 galibiyete ulaşarak 4 galibiyette kalan rakibini sollayan Petkim, bitime 6 maç kala kurtuluş yarışında Büyükçekmece'yi 1 maç fazlasıyla yakaladı. Aliağa temsilcisine galibiyeti getiren isim maç günü 29'uncu doğum gününü kutlayan guard Browne oldu. 24 Mart 1993 doğumlu oyuncu doğum gününde 35 sayı, 9 asist, 5 ribaundluk müthiş performans sergiledi.


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Basketbol Süper Ligi, Bahçeşehir Koleji, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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