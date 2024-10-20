Petkimspor Deplasmanda Galip

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Aliağa Petkimspor, Süper Lig'de de kendisi gibi Avrupa'da sezona iyi başlayan Manisa Basket'i deplasmanda 74-67 yendi, 3 haftada 2'nci galibiyetini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü grup lideri Unicaja Malaga deplasmanında İspanya'da çıkacağı maç öncesi moral tazeleyen Petkimspor'da Antrenör Burak Gören, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Konsantre olduk ve çok iyi mücadele ettik" dedi.

Ligde geçen haftaki Mersin Spor mağlubiyetinin ardından çok çalıştıklarını aktaran Gören, "Biz sezona hücum tarafını özellikle çok ritimli ve tempolu başlayan bir takımdık. Çok zor bir hafta ve zor bir maçtı. Takımıma çok teşekkür ediyorum. Oyun içerisinde ilk yarıda çok zor anlara düşmemize rağmen çok çabuk toparlandık. İkinci yarıyı da kontrol ettik. Bizim adımıza ligin başında aldığımız çok önemli bir galibiyet. İnşallah bundan sonrasına da yansır. Bu galibiyetin bize tekrar öz güven olarak yansıması gerekiyor" diye konuştu.