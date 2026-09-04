Petkimspor, eski Milli Takım oyuncusu Olivier Hanlan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Petkimspor, eski Milli Takım oyuncusu Olivier Hanlan'ı kadrosuna kattı

Petkimspor, eski Milli Takım oyuncusu Olivier Hanlan\'ı kadrosuna kattı
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Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, daha önce Gaziantep Basket ve Türk Telekom formaları giyen 33 yaşındaki guard Olivier Hanlan ile anlaştı. Geçen sezon Sırp ekibi Spartak'ta oynayan Hanlan, Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 14.1 sayı ortalamasıyla dikkat çekti.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor ligde daha önce Gaziantep Basket ve Türk Telekom formalarını da giyen 33 yaşındaki guard Olivier Hanlan'ı renklerine bağladı.

Avrupa'da Zalgiris Kaunas, Le Mans, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Varese, CSKA Moskova gibi önemli kulüplerde de oynayan Hanlan geçen sezonu Sırp ekibi Spartak'ta geçirerek Şampiyonlar Ligi'nde 14.1 sayı, 2.9 ribaunt ve 4.3 asist ortalamaları tutturdu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Petkimspor, Antalya'da katıldığı Gloria Cup'ta ise oynadığı ilk iki hazırlık maçında Lokomotiv Kuban'a 88-87, Denizli Basket'e 88-84 yenildi.

Kaynak: DHA

Türk Telekom, Milli Takım, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor, eski Milli Takım oyuncusu Olivier Hanlan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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