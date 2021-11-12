Petkimspor galibiyet arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak puan tablosunda en dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanında çıkış yakalamaya çalışacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Afyonkarahisar temsilcisi ligde 2 galibiyetle Petkim'in bir üst basamağında yer alıyor.

ÇİFTE TRANSFERABD'li oyun kurucusu Gary Browne apandisit ameliyatı olup forma giyemediği için son haftalarda sıkıntı yaşayan Petkimspor, kadrosunu aynı bölgede oynayan Daniel Hamilton ve eski guardı Doğukan Şanlı'yla takviye etti. 26 yaşında, 2.01 boyundaki Hamilton, kariyerinde daha önce NBA'de Atlanta Hawks ve Oklahoma City Thunder'da oynayıp ülkemizde geçen sezon Bursaspor'da görev yaptı. Aynı yaşta, 1.93 boyundaki Doğukan ise daha önce 2018-2019 sezonunda da Petkim'de forma giydi.