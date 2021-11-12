Üye Girişi
Petkimspor galibiyet arıyor - Son Dakika

Petkimspor galibiyet arıyor

12.11.2021 12:06
Petkimspor galibiyet arıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak puan tablosunda en dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanında çıkış yakalamaya çalışacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak puan tablosunda en dibe demir atan Aliağa Petkimspor, yarın HDI Sigorta Afyon Belediyespor deplasmanında çıkış yakalamaya çalışacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Afyonkarahisar temsilcisi ligde 2 galibiyetle Petkim'in bir üst basamağında yer alıyor.

ÇİFTE TRANSFERABD'li oyun kurucusu Gary Browne apandisit ameliyatı olup forma giyemediği için son haftalarda sıkıntı yaşayan Petkimspor, kadrosunu aynı bölgede oynayan Daniel Hamilton ve eski guardı Doğukan Şanlı'yla takviye etti. 26 yaşında, 2.01 boyundaki Hamilton, kariyerinde daha önce NBA'de Atlanta Hawks ve Oklahoma City Thunder'da oynayıp ülkemizde geçen sezon Bursaspor'da görev yaptı. Aynı yaşta, 1.93 boyundaki Doğukan ise daha önce 2018-2019 sezonunda da Petkim'de forma giydi.


Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Petkim, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor galibiyet arıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti 13:01 Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti

Son Dakika Haberleri
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti         
13:11
Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti Boşanma aşamasındaki Hanife Demirci'yi öldüren koca, her şeyi itiraf etti         
12:58
Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu         
12:31
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Petkimspor galibiyet arıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement