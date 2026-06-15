Petkimspor Khyri Thomas\'ı yeniden kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda formasını giyen Khyri Thomas'ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarına hız verdi. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir temsilcisi, 2023-2024 sezonunda da formasını giyen Khyri Thomas'ı yeniden renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin, Khyri Thomas. 2023-2024 sezonunda formamızı giyen Khyri Thomas, #BirlikteHedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda" ifadelerine yer verildi. - İZMİR