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Petkimspor mağlubiyete üzgün - Son Dakika

Petkimspor mağlubiyete üzgün

27.09.2021 11:06
Petkimspor mağlubiyete üzgün, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Pınar Karşıyaka'ya evinde 92-59 gibi farklı sonuçla mağlup olan Petkimspor büyük moral bozukluğu yaşarken, antrenör Can Sevim takımının performansına öfkelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Pınar Karşıyaka'ya evinde 92-59 gibi farklı sonuçla mağlup olan Petkimspor büyük moral bozukluğu yaşarken, antrenör Can Sevim takımının performansına öfkelendi. Petkim'le ilk resmi maçına çıkan genç çalıştırıcı, çok kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Hem savunmada hem de hücumda istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Yeni bir takımız ve sisteme alışmak zaman alıyor" dedi.

"Böyle oynamaya hakkımız yok, bu biz değiliz" diyen Sevim, "Hiçbir hazırlık maçında böyle değildik. İlk resmi maçımız olmasının gerginliği mi bilemedim. Oyuncuların bu takımın bir sistemi olduğunu ve kendi oyunlarını oynayamayacaklarını anlamaları lazım. Sisteme uyulmazsa ve bu şekilde oynamaya devam edersek bu tarz sonuçlar kaçınılmaz olur. Bunu hemen değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.Petkimspor haftaya Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.


Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Petkim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor mağlubiyete üzgün - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Petkimspor mağlubiyete üzgün - Son Dakika
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