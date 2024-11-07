Petkimspor, Unicaja Malaga'ya Farklı Yenildi

Spor

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda elemeler ve B Grubu'ndaki ilk 5 maçını kazanan Aliağa Petkimspor, son şampiyon Unicaja Malaga'ya ise direnemedi. İspanyol rakibine grupta deplasmandaki ilk maçı 112-82 kaybeden Petkim, dün evindeki mücadeleden de 52 sayı farkla 108-56 mağlup ayrıldı. Grupta Malaga 4'te 4 yapıp liderliğini sürdürürken, 2 galibiyetle ikinci basamaktaki yerini koruyan Petkimspor, ilk turun bitimine 2 maç kala liderlik şansını ise kaybetti. Antrenör Burak Gören maçın ardından, "52 sayı farkla kaybettikten sonra ne söyleyebilirim. Malaga'yı tebrik ederim, harika oynadılar. Yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde önümüzde daha çok maç var. Bizim için korkunç bir gündü, bu maçı telafi etmeye çalışacağız" dedi. Aliağa ekibi geçen hafta ligde Fenerbahçe'yi yenerek dikkat çekmişti.