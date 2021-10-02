Petkimspor zor deplasmanda telafi arıyor

ING Basketbol Süper Ligi 'nde yeni sezon öncesi geçen yıl son hafta kümede kalan kadrosunu tamamen yenileyerek ilk maçta Pınar Karşıyaka 'ya evinde 92-59 gibi farklı skorla mağlup olan Aliağa Petkimspor, yarın Fenerbahçe Beko deplasmanında galibiyet arayacak.

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