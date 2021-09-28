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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak - Son Dakika

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak

28.09.2021 16:05
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak, System.String[]

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) organizasyonuyla 2-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Karabük Off-Road Kulübü (KARDOFF) organizasyonuyla 2-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Karabük Üniversitesi arkasında belirlenen parkurda 29 araç ve 58 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 2 Ekim Cumartesi günü saat 9.30'da başlayacak.

Ekipler ilk gün 11,6 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçtikten sonra, saat 17.15'ten itibaren ilk günü tamamlayacak.

Takımlar 3 Ekim Pazar günü saat 11.00'den itibaren ikili kalkış formatındaki seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra, saat 18.45'teki ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

Otomobil, Karabük, Türkiye, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayağı Karabük'te yapılacak - Son Dakika
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