PFDK, Afyonspor'a 72 bin TL para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Afyonspor, Amedspor maçında yaşanan saha olayları ve kötü tezahürattan dolayı Afyonspor'a 72 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim de oynanan karşılaşmada, 'taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile birlikte yine taraftarların neden olduğu saha olayları' nedeniyle Afyonspor'a para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Karar uyarınca PFDK'nın ilgili maddeleri gereği mor beyazlı ekibe toplamda 72 bin TL para cezası verildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR