PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza - Son Dakika
Üye Girişi

PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza

22.04.2022 14:26
PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor-Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma çeşitli cezalar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor- Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma çeşitli cezalar verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında Dumlupınar Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan Belediye Kütahyaspor - Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma cezalar verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21 Nisan 2022 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Belediye Kütahyaspor Kulübünün, 17 Nisan 2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahyaspor -Elazığspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahyaspor Kulübü teknik sorumlusu İsmail Güldüren'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
PFDK'den üç Süper Lig takımına para cezası PFDK'den üç Süper Lig takımına para cezası Elazığspor'da Yüksel Kayaalp sezonu kapattı Elazığspor'da Yüksel Kayaalp sezonu kapattı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:38:59. #1.12#
SON DAKİKA: PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement