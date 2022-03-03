PFDK'dan İzzet'e 5 maçtan men cezası - Son Dakika
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PFDK'dan İzzet'e 5 maçtan men cezası

03.03.2022 00:57
PFDK'dan İzzet'e 5 maçtan men cezası

Başkent Gözgözler Akademi FK maçı sonrası rakip takım oyuncusuna saldırısından dolayı Elazığsporlu futbolcu İzzet Topatar'a 5 maçtan men cezası verildi.

Başkent Gözgözler Akademi FK maçı sonrası rakip takım oyuncusuna saldırısından dolayı Elazığsporlu futbolcu İzzet Topatar'a 5 maçtan men cezası verildi.

Başkent Gözgözler Akademi FK ile oynanan maçın sonunda rakip takım oyuncusuna fiziki müdahalede bulunan Elazığsporlu kanat oyuncusu İzzet Topatar'ın cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 Mart 2022 tarih ve 46 sayılı toplantısında almış olduğu kararda, "Elazığspor Kulübü sporcusu İzzet Topatar'ın 23 Şubat 2022 tarihinde oynanan Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

5 maçlık cezasının ilkini Çatalcaspor'la deplasmanda oynanan maçta çeken genç kanat oyuncusu, Sancaktepe FK, Kahta 02 Spor, Nevşehir Belediyespor ve F. Erbaaspor maçlarında da formasından uzak kalacak. - ELAZIĞ

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Elazığspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor PFDK'dan İzzet'e 5 maçtan men cezası - Son Dakika


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