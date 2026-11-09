PGL 3. Grup'ta Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

PGL 3. Grup'ta Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 3. Grup\'ta Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor\'u 3-2 yendi.
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

PGL 3. Grup 4. haftasında Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Kayseri Şekerspor, PGL 3. Grupta haftayı 3 puanla kapattı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kayseri Şekerspor deplasmanda oynadığı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen rakibi Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Yozgat Sorgun İlçe Stadı

Hakemler: Kerim Çataklı, Aminenur Yıldırım, Eray Cihan

Sorgun Belediyespor: Mehmet Nedim Durak, Yasin Güvenoğlu, Selim Öztürk, Emrullah Yorulmaz, Yusuf Ergöl, Emirhan Gün, Yiğitalp Kırcalı, Yağız Rüştü Aktaş, Yusuf Arda Akıncı, Tugay Kaya, Koray Kerem Köysüren, (Kürşat Altunkaya dk.46)

Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Enes Koçoğlu, Buğra Sarıkaya, (Muhammed Aybar dk.57), Çağrı Elgölgesi, (Hasan Pamuk dk.70), Seyit Mehmet Söğüt, Talha Özyürek, Ömer Turan Görgüç, (Süleyman Öztürk dk.57), Halil Can Durmuş, İsmet Yazgan, Mehmet Turan Karamahmut, Ziyahan Erbaşı, (Eren Torbalı dk.57),

Goller: Emirhan Gün (dk.11), Kürşat Altunkaya (dk.54) (Sorgun Belediyespor), Çağrı Elgölgesi (dk.31), Eren Torbalı (dk.90 ve 90+3) (Kayseri Şekerspor)

Kaynak: İHA
Sorgun BelediyesporKayseri ŞekersporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
23:57
Rojin Kabaiş’in amcası, İstanbul’da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradı: Rojin davasını bırakın
Rojin Kabaiş'in amcası, İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradı: Rojin davasını bırakın
23:38
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 01:07:33. #7.13#
SON DAKİKA: PGL 3. Grup'ta Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android