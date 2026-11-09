PGL 3. Grup\'ta Kayseri Şekerspor, deplasmanda Sorgun Belediyespor\'u 3-2 yendi.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grupta ligin 4. haftasında Kayseri Şekerspor deplasmanda oynadığı maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen rakibi Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Yozgat Sorgun İlçe Stadı

Hakemler: Kerim Çataklı, Aminenur Yıldırım, Eray Cihan

Sorgun Belediyespor: Mehmet Nedim Durak, Yasin Güvenoğlu, Selim Öztürk, Emrullah Yorulmaz, Yusuf Ergöl, Emirhan Gün, Yiğitalp Kırcalı, Yağız Rüştü Aktaş, Yusuf Arda Akıncı, Tugay Kaya, Koray Kerem Köysüren, (Kürşat Altunkaya dk.46)

Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Enes Koçoğlu, Buğra Sarıkaya, (Muhammed Aybar dk.57), Çağrı Elgölgesi, (Hasan Pamuk dk.70), Seyit Mehmet Söğüt, Talha Özyürek, Ömer Turan Görgüç, (Süleyman Öztürk dk.57), Halil Can Durmuş, İsmet Yazgan, Mehmet Turan Karamahmut, Ziyahan Erbaşı, (Eren Torbalı dk.57),

Goller: Emirhan Gün (dk.11), Kürşat Altunkaya (dk.54) (Sorgun Belediyespor), Çağrı Elgölgesi (dk.31), Eren Torbalı (dk.90 ve 90+3) (Kayseri Şekerspor)