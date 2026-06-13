Philadelphia, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Philadelphia, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

13.06.2026 11:17
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Philadelphia, 2026 FIFA Dünya Kupası ve ABD'nin 250. yıl dönümünü birleştirecek etkinlikler düzenliyor.

Amerikan tarihinde önemli bir yeri olan Philadelphia şehri, ülkenin 250. yıl dönümü kutlamalarını, 2026 FIFA Dünya Kupası ile birleştirecek bir futbol yazına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva, 11 Haziran'da başlarken 6 haftalık heyecan sonunda 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Tarihi sömürge dönemi binaları ile modern gökdelenlerin karışımı bir dokuya sahip Philadelphia şehri de 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını tamamladı.

Philly olarak da dillendirilen Philadelphia, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan, 1,6 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük 6. şehri ve tarihi bir merkezdir.

Philadelphia, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 16 şehirden biridir.

Tarihi maç

Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı yer olan Philadelphia, Amerikan tarihinin temellerinin atıldığı şehir olarak kabul edilir.

Yerel tarihle 4 Temmuz'da ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünde, Lincoln Financial Field'da (Philadelphia Stadı) bir son 16 turu maçı oynanacak.

Philadelphia Eagles'ın evi olan Lincoln Financial Field ("The Linc"), turnuva için 6 maça ev sahipliği yapacak.

Taraftar Festival Alanı

Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadı'nda taraftarlar Dünya Kupası maçlarını izleyecekken şehirdeki taraftarlar için oluşturulacak festival alanlarına da geniş bir katılım bekleniyor.

Lemon Hill in Fairmount Park, Dünya Kupası boyunca 15.000-25.000 arası taraftarı ağırlayacak bir FIFA taraftar festival alanına dönüştürülüyor.???????

Şehir, yaklaşık 3 bin gönüllü ile ziyaretçileri karşılamaya hazırlanıyor.

MLS temsilcisi Philadelphia Union

Şehrin en büyük futbol kulübü olan Major League Soccer (MLS) temsilcisi Philadelphia Union, futbola özel olarak tasarlanan Subaru Park Stadı'nda taraftarlarını ağırlıyor.

Lacivert-altın sarısı renklere sahip kulüp, MLS Doğu Konferansı'nda oynarken 2008 yılında kuruldu ve ilk resmi maçlarına 2010 sezonunda başladı.

Birçok ilke imza atmış şehir: Philadelphia

Philadelphia, ülkenin ilk kütüphanesi (1731 yılı), hastanesi (1751), tıp fakültesi (1765), ulusal başkenti (1774), üniversitesi (1779), merkez bankası (1781), borsası (1790), hayvanat bahçesi (1874) ve işletme okulu (1881) dahil olmak üzere birçok ilke imza atmış bir şehirdir.

Philadelphia, Bağımsızlık Salonu da dahil olmak üzere 67 ulusal tarihi anıt içermektedir.

Şehrin 17. yüzyıldaki kuruluşundan günümüze kadar Philadelphia, birçok önde gelen ve etkili Amerikalının doğum yeri veya evi olmuştur.

Şehir parkı ile açık hava heykelleri ve duvar resimleri

Şehir, ülkedeki diğer tüm şehirlerden daha fazla açık hava heykeli ve duvar resmine ev sahipliği yapmaktadır.

Fairmount Park, aynı havzada bulunan bitişik Wissahickon Valley Park ile birleştiğinde geniş bir alana sahip, ülkenin en büyük kentsel parklarından biridir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Philadelphia, 2026 Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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