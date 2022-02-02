Phoenix Suns galibiyet serisini 11'e çıkardı

NBA'de Phoenix Suns evinde karşılaştığı Brooklyn Nets'i 121-111'lik skorla mağlup ederek üst üste 11, toplamda da 41. galibiyetini kazandı. Phoenix'te Devin Booker 35 sayı ile maçın en skoreri oldu.

NBA'de normal sezon 7 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns, Footprint Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 121-111'lik skorla mağlup ederek üst üste 11, toplamda da 41. galibiyetini elde etti. Phoenix'te Devin Booker 35 sayı, 6 ribaund ile maçın en skoreri olurken, Mikal Bridges 27 sayı, 8 ribaund ve Chris Paul de 20 sayı, 14 asistle takımına destek oldu. Bu sezon art arda 5, toplamda da 21. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Kyrie Irving'in 26 sayı, 4 ribaund ve James Harden'ın da 22 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 101 - New Orleans Pelicans: 111

Milwaukee Bucks: 112 - Washington Wizards: 98

Toronto Raptors: 110 - Miami Heat: 106

Chicago Bulls: 126 - Orlando Magic: 115

Minnesota Timberwolves: 130 - Denver Nuggets: 115

San Antonio Spurs: 120 - Golden State Warriors: 124

Phoenix Suns: 121 - Brooklyn Nets: 111 - İSTANBUL