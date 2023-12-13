 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pierluigi Collina: "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki... - Son Dakika
Üye Girişi

Pierluigi Collina: "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki...

Pierluigi Collina: "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki morluk görüntüleri, korkunç."

Pierluigi Collina: "Halil Umut Meler\'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki...
13.12.2023 - 12:16,
Abone Ol

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rize spor arasında oynanan maçta saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e destek verdi.

Collina, yaptığı açıklamada, Halil Umut Meler'i sahada defalarca gördüğünü ve Arjantin'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Ankara'da yaşadıklarını hak etmedi." ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğradığı sırada Meler'in görevini yaptığını kaydeden Collina, "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki morluk görüntüleri korkunç." dedi.

Dünya genelinde alt liglerde medyaya yansımayan olaylarda binlerce hakemin sözlü ya da fiziksel tacize uğramasın da dehşet verici olduğuna dikkati çeken İtalyan spor adamı, şunları kaydetti:

"Onlar bilinmiyor. Bunların büyük çoğunluğu kariyerlerinin başındaki genç hakemler. Geçen ay Londra'da 'hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun geleceğine mal olabilecek bir kanser olduğunu' söyledim. Verdiği karar yanlış bile olsa bir hakem dövülemez. Bir penaltı atışı yüzünden arabası bombalanamaz ya da ateşe verilemez. Maalesef bu bir abartı değil çünkü bazı ülkelerde bunlar nadiren de olsa yaşanıyor."

Eski bir hakem olarak Halil Umut Meler'e verdiği destek için FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da teşekkür eden Collina, "çok geç olmadan, kanser futbolu öldürmeden harekete geçme" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Collina, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pierluigi Collina: 'Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki... - Son Dakika


13:03
ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı
12:32
İsmail Hacıoğlu'nun Gazze paylaşımı Selim Gülgören'e ait çıktı İsmail Hacıoğlu'nun Gazze paylaşımı Selim Gülgören'e ait çıktı
12:21
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
12:04
Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı
11:35
Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31
AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22
TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:12
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki genel müdür, kendilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi: Kimse memnun değil Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki genel müdür, kendilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi: Kimse memnun değil

Son Dakika
13:03 ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı
12:32 İsmail Hacıoğlu'nun Gazze paylaşımı Selim Gülgören'e ait çıktı
12:21 Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
12:04 Turu Kopenhag'a kaptıran Galatasaray, resmen servet kaçırdı
11:35 Emmy ödüllü oyuncu Andre Braugher yaşamını yitirdi
11:31 AYM, Can Atalay'ın 2. kez yaptığı hak ihlaline ilişkin bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti
11:22 TBMM'de fenalaşan Bitmez'in hayati tehlikesi devam ediyor, solunum ancak akciğer ve kalp cihazıyla sağlanıyor
11:12 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki genel müdür, kendilerine ayrılan bütçeyi eleştirdi: Kimse memnun değil
11:10 İşte Naldo'nun oğlunu ve kayınpederini öldüren sürücüye istenen ceza
11:06 Liselere Temel Hukuk Bilgisi dersi geliyor! Sınıflarda mahkeme kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 13:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Pierluigi Collina: "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement