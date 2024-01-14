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Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek moral buldu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek moral buldu

Pınar Karşıyaka, evinde Aliağa Petkimspor'u 90-74 mağlup ederek üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından moral buldu. Başantrenör Ufuk Sarıca, takımın kararlı bir oyun sergilediğini belirterek, önlerindeki hedefin Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek olduğunu söyledi.

Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor\'u mağlup ederek moral buldu
14.01.2024 - 11:30,
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'u 90-74 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste aldığı Merkezefendi Belediyesi Basket (D) ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetlerinin ardından kazanarak moral buldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda 81-69 mağlup olduğu Aliağa ekibinden rövanşı alan yeşil-kırmızılılar, ligde zirve yarışını sürdürdü.

Salonun yeterince dolu olmadığını ifade eden Başantrenör Ufuk Sarıca takım olarak çok kararlı oynadıklarını belirterek, "Aklımız biraz hafta içi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçtaydı. O maçı kaybettikten sonra takımın üstüne gereksiz bir stres yüklendi. Önemli olan ayakta kalmak. Avrupa'da son 16'ya kalmayı hak ediyoruz. Çarşamba günü dolu salonda turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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