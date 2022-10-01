Pınar Karşıyaka, Avrupa'da seyircisiz

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim Salı günü Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak Pınar Karşıyaka , mücadeleyi geçen sezon aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayacak. FIBA, Karşıyaka'ya Avrupa'da geçen sezon aynı organizasyondaki Play-In etabında 18 Ocak'ta Tenerife'yle oynanan son iç saha karşılaşmasında yaşanan tribün olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası kesti. Yeşil-kırmızılıların itirazları kararı değiştirmedi. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl iç sahadaki ilk iki sınavında AEK ve 25 Ekim'deki Reggio Emilia maçlarını boş tribünler önünde oynayıp taraftar desteğinden mahrum olacak. Kaf-Kaf'a Tenerife maçında saha kenarındaki bir taraftarın rakip oyuncuyu itmesi nedeniyle ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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