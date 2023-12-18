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Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, son hafta maçında Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Pınar Karşıyaka, liderlik şansını sürdürmek için bu maçı kazanmalı ve rakibi SIG Strasbourg'un kaybetmesini beklemeli.

Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak
18.12.2023 - 10:31,
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak.

COREtec Dome'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, grupta 8 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un gerisinde ikinci durumda bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında SIG Strasbourg, Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'u konuk edecek.

Liderlik ihtimali var

Grup liderinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği grupta, ikinci ve üçüncü ise son 16 turu için play-in turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

Pınar Karşıyaka, yarınki maçını kazanıp SIG Strasborug'un kaybetmesi halinde yeşil-kırmızılı ekip grubun zirvesine yerleşecek. Pınar Karşıyaka ve SIG Strasbourg'un olası puan eşitliğinde ise genel averaja bakılacak.

Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesinde genel averajda rakibinin 2 sayı gerisinde bulunuyor.

Avrupa'da 261. karşılaşma

Avrupa kupalarında 261. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 138 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 702 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 168 sayı gördü.

Kaynak: AA
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