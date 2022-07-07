Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri

07.07.2022 10:10
Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri

Pınar Karşıyaka, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia, ABD'li oyuncu forvet James Webb ile ilgileniyor.

Pınar Karşıyaka, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia, ABD'li oyuncu forvet James Webb ile ilgileniyor.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Şu ana kadar Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, uzun forvet arayışlarını da sürdürüyordu. İzmir temsilcisi, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia forması giyen ABD'li oyuncu James Webb'i listesine aldı. Webb için nabız yoklayan yeşil-kırmızılı yönetim, transferde olumlu ilerleme kaydetti. Karşıyaka, görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde 28 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getirerek renklerine bağlayacak.

James Webb, geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla 33 resmi maça çıkarken, söz konusu maçlarda 12.1 sayı, 5.4 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla mücadele etti. - İZMİR

YORUMLAR
500
Pınar Karşıyaka B Grubu'nda Pınar Karşıyaka B Grubu'nda Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi
Kaynak: İHA

Pınar Karşıyaka, James Webb, Karşıyaka, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:42:27. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement