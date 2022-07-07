ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Şu ana kadar Kenan Sipahi , Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, uzun forvet arayışlarını da sürdürüyordu. İzmir temsilcisi, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia forması giyen ABD'li oyuncu James Webb'i listesine aldı. Webb için nabız yoklayan yeşil-kırmızılı yönetim, transferde olumlu ilerleme kaydetti. Karşıyaka, görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde 28 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getirerek renklerine bağlayacak.

Kaynak: İHA

Pınar Karşıyaka, James Webb, Karşıyaka, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.