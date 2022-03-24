Pınar Karşıyaka'da Semih Erden dönüyor - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Pınar Karşıyaka'da aylardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaptan Semih Erden, parkelere dönmeye hazırlanıyor. Uzun soluklu kariyerinde NBA'de Boston Celtic ve Cleveland Cavaliers formalarını giyerek, Shaquille O'Neal ile Lebron James gibi efsanelerin takım arkadaşı olan, yıllarca Euroleague'de Partizan, Fenerbahçe ve Anadolu Efes formalarıyla mücadele edip, 2010'da A Milli Takım'la Dünya Şampiyonası'nda gümüş madayla kazanan 35 yaşındaki oyuncu, Karşıyaka'daki üçüncü yılında talihsiz sakatlık yaşadı.

Sezona Süper Lig'de 5 maçta 6 sayı, 4 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 7.3 sayı, 3 ribaund ortalamalarıyla başlayan Semih, kasım ayında sakatlanıp menisküs ameliyatı oldu. Yaklışık 4 aydır tedavi gören tecrübeli yıldız, iyileşip takıma katıldı. Semih'in oynayacak durumda olursa bu hafta Fenerbahçe'ye karşı görev yapması bekleniyor. Kaf-Kaf, tecrübeli oyuncunun yokluğunda bu sezon pota altında alternatif sıkıntısı yaşamıştı. Yeşil-kırmızılılarda Fenerbahçe maçının bilet fiyatları da tam 70 TL, öğrenci 40 TL, VIP 200 ve 500 TL olarak belirlendi. Pınar Karşıyaka'da sezonu daha önce kapatan Blackmon forma giyemeyecek.