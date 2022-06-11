Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca 3 yıl daha takımın başında yer alacak - Son Dakika

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