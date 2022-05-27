Pınar Karşıyaka'dan yerli uzun harekatı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, dış transfer arayışlarına erken başladı. Bu sezon takım kaptanı Semih Erden'den sakatlığı nedeniyle faydalanamayıp pota altında alternatif sıkıntısı yaşayan Karşıyaka, yerli uzun harekatına girişti. Yeşil-kırmızılı ekip Beşiktaş'tan Arnavut asıllı 24 yaşındaki uzun forvet Ercan Osmani ve 19 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'ya talip oldu.

Ligde daha önce Teksüt Bandırma'da da görev yapıp Türk statüsünde oynaması beklenen 2.13 boyundaki Ercan Osmani'yle büyük oranda anlaşma sağlandığı, yine daha önce Bandırma'da oynayan 2.11 boyundaki Furkan'ın ise İstanbul'da forma giymek istediği öğrenildi. Pınar Karşıyaka, uzun rotasyonunda 2 yıldır takımda forma giyen Mahir Ağva'yla da görüşmelerini sürdürüyor.

BUĞRAHAN OLMADI

Son 3 yıldır takımda forma giyen guard Yunus Emre Sonsırma'nın Galatasaray NEF'le söz kestiği Pınar Karşıyaka, bu pozisyon için Anadolu Efes'ten Ahmet Buğrahan Tuncer'e teklif götürdü. Aliağa Petkim'de başladığı kariyerinde birçok kulüpte forma giyip Anadolu Efes'le Euroleague'de 2 şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki basketbolcunun kulübünde kalmayı tercih ettiği belirtildi.