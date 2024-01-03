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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda Breogan'u mağlup etti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda Breogan'u mağlup etti

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ilk maçında İspanyol ekibi Breogan'u 89-85 mağlup etti. Karşılaşmada Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncusu Errick McCollum 25 sayıyla öne çıktı.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu\'nda Breogan\'u mağlup etti
03.01.2024 - 22:47,
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ilk maçında İspanyol ekibi Breogan'u 89-85 mağlup etti.

Hakemler: Krejic Boris (Slovenya), Gedvilas Gvidas (Litvanya), Deman Alexandre (Fransa)

P. Karşıyaka: Errick McCollum 25, Kenan Sipahi, Darrun Hilliard 13, Vitto Brown 7, Kelan Martin 10, Hakan Sayılı 2, Vernon Carey Jr. 16, Jaylon Brown 9, Furkan Haltalı 7

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Breogan: Ben McLemore 17, Sergi Garcia Calvo 9, Toni Nakic 6, Martynas Sajus 6, Juan Fernandez 16, Stefan Momirov 19, Matas Jogela 2, Matej Rudan 6, Anthony Polite, Sergi Quintela Salvador 4

Başantrenör: Natxo Lezkano

1. Periyot: 24-20 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 52-39 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 73-62 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA
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