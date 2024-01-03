P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ilk maçında İspanyol ekibi Breogan'u 89-85 mağlup etti.
Hakemler: Krejic Boris (Slovenya), Gedvilas Gvidas (Litvanya), Deman Alexandre (Fransa)
P. Karşıyaka: Errick McCollum 25, Kenan Sipahi, Darrun Hilliard 13, Vitto Brown 7, Kelan Martin 10, Hakan Sayılı 2, Vernon Carey Jr. 16, Jaylon Brown 9, Furkan Haltalı 7
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Breogan: Ben McLemore 17, Sergi Garcia Calvo 9, Toni Nakic 6, Martynas Sajus 6, Juan Fernandez 16, Stefan Momirov 19, Matas Jogela 2, Matej Rudan 6, Anthony Polite, Sergi Quintela Salvador 4
Başantrenör: Natxo Lezkano
1. Periyot: 24-20 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 52-39 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 73-62 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda Breogan'u mağlup etti - Son Dakika