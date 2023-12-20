Pınar Karşıyaka, Filou Oostende\'ye yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezon 6. ve son hafta E Grubu maçında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Belçika'nın Filou Oostende ekibine 78-76 yenildi.

Oostende kentindeki COREtec Spor Salonu'nda oynanan ve karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk çeyreğini 14-12 önde bitiren Pınar Karşıyaka, devre arasına ise 33-28 skor üstünlüğüyle girdi.

İkinci yarıda iki takım da hücumda daha etkili performans sergiledi ve Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu 58-56 önde tamamladı. Oyunun son bölümünde rakibinden daha az basit hata yapan Filou Oostende, mücadeleden 78-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-in turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Pınar Karşıyaka'da 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapan Vernon Carey, maçın en skoreri oldu.