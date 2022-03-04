Ufuk Sarıca: Seriyi sürdürmeyi hedefliyoruz - Son Dakika
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Ufuk Sarıca: Seriyi sürdürmeyi hedefliyoruz

04.03.2022 15:03
Ufuk Sarıca: Seriyi sürdürmeyi hedefliyoruz

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Yukatel Merkezefendi Belediye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Yukatel Merkezefendi Belediye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra tekrar lig mücadelesine devam edeceklerini ve taraftarlarla yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ufuk Sarıca, "En son 1 ay önce Gaziantep Basketbol ile İzmir'de karşılaşmıştık. Arka arkaya Anadolu Efes galibiyetiyle başlayan 3 maçlık bir serimiz var ki zaten son 6 maça baktığımızda bir tane uzatmada kaybettiğimiz Bahçeşehir Koleji dışında tüm karşılaşmaları kazanmıştık. Bu seriyi sürdürmek istiyoruz, ilk 4 hedefimiz vardı sezon başında ve bu hedefin içindeyiz. Bütün takımlar birbirine çok yakın ve ilk 4 içindeki takımlarla Play-Off hattının içindeki diğer ekiplerle çok az puan farkları var. Kalan haftalarda hata yapmadan yukarı grubun içinde bitirebildiğimiz en iyi yerde normal sezonu noktalamak istiyoruz" dedi.

"SAKATLIKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ"

"Son 3 sezonda 2 tane güçlü, geniş kadrolu Euroleague takımlarının arasındaydık" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Yine bu sezonda da aynı şekilde aynı hedefi güdüyoruz. Bu sene sadece farklılık 3 tane ameliyatlık sakatlık yaşamamız oldu ve gerçekten büyük şanssızlıktı bizim için. Çünkü sezonu bütçemiz dahilinde kurguladığımızda oyuncu sayısı belliydi, bu bağlamda sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi. Uzun süre sakatlığı süren Michael Roll şu an takıma döndü. Ligdeki uzun aralar bir taraftan sakatlıkların iyileşmesi, takımların yara sarması için iyi olurken diğer taraftan da takımların ritim kaybına da neden olabiliyor. Bu yüzden çift taraflı düşünmek lazım. Michael Roll'un uzun süren sakatlığından sonra dönüp tekrar bizle antrenman yapabilir hale gelmesinden dolayı mutluyuz. Semih Erden'in takıma yeniden dönmesi için yaklaşık 2 haftalık süreye ihtiyacı var. İyileşme süreci biraz daha ağır ilerliyor. Semih'in de dönmesinden sonra umut ediyorum ki sezon sonuna kadar başka sakatlık yaşamadan sezonu en iyi şekilde bitiririz" yorumu yaptı."HEDEF MERKEZEFENDİ MAÇI"

Ligde pazar günü iç sahada oynayacakları Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçına da değinen Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca şöyle devam etti: "Yeni bir oyuncu transfer ettiler. Ligdeki konumlarına bakarsak alt sıralardan uzaklaşmak istiyorlar ve her maça büyük önem veriyorlar. Biz de son derece ciddi bir şekilde sahada işimizi yaparak maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçta taraftarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Biz hep beraber salon doluyken neler yapabileceğimizi daha önce birçok kez gösterdik, Anadolu Efes maçında 3 önemli eksiğe rağmen taraftarımızla bütünleşerek galibiyete ulaşmıştık. Bu hafta da dolu tribünler önünde güzel galibiyetle yolumuza devam ederiz."


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Merkezefendi, Ufuk Sarıca, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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