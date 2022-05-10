Pınar Karşıyaka ilk sınavda - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 7'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, 2'nci sırayı elde eden rakibi Anadolu Efes'e yarın Play-Off çeyrek finalindeki ilk maçta konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.30'da yapılacak. Seriye saha dezavantajıyla başlayan Pınar Karşıyaka, güçlü rakibini ilk maçta yenerek cuma günü evinde aynı saatte çıkacağı rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. Toplam 2 galibiyete ulaşacak tarafın yarı finalist olacağı seride gerek olması durumunda üçüncü maç da İstanbul'da oynanacak.

Karşıyaka, geçen sezon hem lig hem Euroleague'de şampiyon olan, Euroleague'de bu sezon da Final Four'a çıkarak haftaya 19-21 Mayıs'ta Belgrad'daki organizasyonda Avrupa'da üst üste ikinci şampiyonluk mücadelesi verecek Anadolu Efes'e karşı ligde normal sezonda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi bu yıl normal sezonda deplasmanda 78-77 mağlup olduğu Efes'i rövanşta evinde 78-73 yenip, rakibine Türkiye Kupası'nda ise 87-64 yenildi. Antrenör Ufuk Sarıca, Play-Off'un havasının farklı olduğunu söyleyerek ilk maçta kazanıp turu evlerinde geçmek istediklerini belirtti.