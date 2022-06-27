Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'in imzasını resmen açıkladı. İzmir ekibinin altyapısından çıkıp 2012-2014, 2017-2018 sezonlarında kadroda yer alan 27 yaşında ve 2.07 boyundaki Mert, geçen sezon Yalova'da 4.8 sayı, 2.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Kaynak: DHA
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