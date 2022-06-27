Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu

27.06.2022 16:44
Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'in imzasını resmen açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'in imzasını resmen açıkladı. İzmir ekibinin altyapısından çıkıp 2012-2014, 2017-2018 sezonlarında kadroda yer alan 27 yaşında ve 2.07 boyundaki Mert, geçen sezon Yalova'da 4.8 sayı, 2.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.


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Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'i transfer etti Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'i transfer etti
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu - Son Dakika

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