Pınar Karşıyaka yılın ilk sınavında

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Büyükçekmece'yle deplasmanda oynaması gereken maç rakipteki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenen Pınar Karşıyaka, 2022 yılının ilk sınavında yarın 1 Ocak'ta Darüşşafaka'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndki yeni yılın ilk hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Yeşil kırmızılılarda sakatlıkları süren Semih Erden ve Roll yine forma giyemeyecek.

Kaf-Kaf, ligde 13 maçta 9 galibiyet alırken, devrenin son sınavına çıkacak en yakın rakiplerinden Darüşşafaka 14 maçta 10 galibiyet elde etti. Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-In etabındaki rakibinin netleşeceği, daha önce koronavirüs vakaları nedeniyle 2 kez ertelenen Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem maçı ise 6 Ocak'ta oynanacak. Maçın tarihi sürekli değiştiği için Kaf-Kaf, Play-In'deki ilk sınavına 4 Ocak yerine 11 veya 12 Ocak'ta çıkacak.