Plaj Voleybolu Turnuvası 25 Haziran'da Başlıyor

Plaj voleybolunda "VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı" 25 Haziran'da başlayacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajı'nda kurulacak özel sahalarda gerçekleştirilecek ve 29 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda, erkeklerde 35, kadınlarda ise 24 takım mücadele edecek.

Farklı ülkelerden sporcuları bir araya getirecek turnuvada, Türk milli takımları da madalya ve dünya sıralaması puanı için sahaya çıkacak.

Organizasyonun geçen yıl düzenlenen etabında, erkekler kategorisinde milli sporcular Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru altın madalyanın sahibi olmuştu.

Eleme ve ana tablo maçlarıyla devam edecek turnuvada şampiyonlar, hafta sonu oynanacak final müsabakalarının ardından belli olacak.