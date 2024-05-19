Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımları başarılı performans sergiledi - Son Dakika
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Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk takımları başarılı performans sergiledi

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası\'nda Türk takımları başarılı performans sergiledi

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin trap büyükler duet karışık takım kategorisindeki milli takımı Safiye Temizdemir ve Oğuzhan Tüzün ile 4. oldu. Aynı müsabakada yarışan Rümeysa Pelin Kaya ile Nedim Tolga Tunçer ise 7. sırada yer aldı. Trap gençler duet karışık takım kategorisinde ise Esma Samira Kaya ile Vekil Ege Keten 5'inci, Nisanur Aydemir ile Erdoğan Akkaya 7. sırada yer aldı.

19.05.2024 18:41
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İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Safiye Temizdemir ile Oğuzhan Tüzün, trap büyükler duet karışık takım kategorisinde 4. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Safiye Temizdemir ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan milli takım, San Marino ile bronz madalya maçına çıktı.

Müsabakayı 7-3 kaybeden milliler, organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Öte yandan, aynı müsabakada yarışan milli sporcular Rümeysa Pelin Kaya ile Nedim Tolga Tunçer ise 7. sırada yer aldı.

Trap gençler duet karışık takım kategorisinde ise Esma Samira Kaya ile Vekil Ege Keten 5'inci, Nisanur Aydemir ile Erdoğan Akkaya 7. oldu.

Kaynak: AA

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