Doping kullandığı gerekçesiyle futboldan men edilen ve uzun bir aranın ardından yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Le Parisien'in haberine göre, 32 yaşındaki Paul Pogba, Monaco ile anlaşmaya vardı. Haberde, Pogba'nın serbest oyuncu olarak transfer olacağı ve iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun salı günü Fransız ekibine imza atacağı ifade edildi.
Juventus'un kasım ayında sözleşmesini feshettiği Pogba, kariyerinde çıktığı 446 maçta 76 gol ve 97 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor - Son Dakika
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