Polatlı 1926 Spor 1-1 Mardin 1969

TFF 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Polatlı 1926 Spor Kulübü, sahasında Mardin 1969 Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Abdullah Polat ve Ahmet Fındık
Polatlı 1926 SK: Tunahan Dikişci, M.Emir Gürlek, Osman Torun, M. Ali Kurt, Ömer Esenkaya, Cem Özdemir, Erkan Süer, Mert Kabasakal, İlker Sayan, Batuhan Yılmaz, Baran Başyiğit
Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, A. Can Özdemir, Bedirhan Salih, Ahmet Teker, İslam Çerioğlu, Umut Dilek, Abdulsamet Kırım, Aykut Sarıdoğan, Mesih Kayabaş, Barış Sağır, İlyas Ural - ANKARA
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